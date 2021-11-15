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15 ноября 2021, 18:12

В Одессе подростка едва не убило электротоком во время селфи на крыше цистерны

15 ноября 2021, 18:12
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На станции Одесса-Восточная 14 ноября электротоком контактной сети травмирован 13-летний парень

Об этом сообщает прессцентр регионального филиала "Одесская железная дорога", передает RegioNews.

"Дежурная по станции услышала специфический звук, с выключением вакуумного выключателя фидера №1 контактной сети. При осмотре на обочине пути был обнаружен подросток со следами травмирования током", - говорится в сообщении.

Пострадавшим оказался ученик седьмого класса, житель г. Одессы.

На место происшествия были вызваны представители Нацполіції и карету скорой помощи, пострадавшего доставили в ожоговый центр городской клинической больницы г. Одессы с ожогами первой и второй степени.

По данным железнодорожников, подросток при попытке сделать селфи поднялся на крышу цистерны, где был поражен электрическим током контактной сети.

Они напомнили, что напряжение контактной сети – 27,5 Кв. При приближении к проводам контактной сети ближе чем на 2 метра, может возникнуть электрическая дуга между телом человека и проводом и нанести электротравму с тяжелыми последствиями для здоровья.

Как сообщалось, на Ровенщине ребенка, упавшего между вагонами, ударило током.

Одесса железная дорога ребенок электричество

 
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