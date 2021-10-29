09:02  29 жовтня
В Україні ще один антирекорд нових випадків коронавірусу за добу
11:26  29 жовтня
З 1 листопада в Україні з'являться нові дорожні знаки
08:06  29 жовтня
На Донбасі збільшилась інтенсивність обстрілів, постраждали троє бійців ООС
UA | RU
UA | RU
29 жовтня 2021, 11:58 11

Ексзаступнику Труханова призначили заставу в 3,8 млн

29 жовтня 2021, 11:58 11
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Вищий антикорупційний суд призначив колишньому заступнику міського голови Одеси запобіжний захід у вигляді застави розміром 3 мільйони 806 тисяч 400 гривень

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Вищого антикорупційного суду.

Разом з іншими 15 особами чиновника підозрюють у ймовірному завданні шкоди територіальній громаді міста Одеси через відчуження земельних ділянок. За даними ЗМІ, йдеться про колишнього віцемера Одеси Петра Рябоконя, якого було звільнено з посади у квітні 2020 року.

"28 жовтня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України та застосувала до колишнього заступника міського голови Одеси запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 3 млн 806 тис. 400 грн", - ідеться в повідомленні.

Ексзаступника міського голови підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією; зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 6 жовтня меру Одеси Геннадію Труханову оголосили підозру. Його та ще чотирьох осіб підозрюють у причетності до низки злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі

11 жовтня суд відмовився арештовувати мера Одеси Геннадія Труханова.

ВАКС

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Хід Козирем на 184-му окрузі: як Зеленський здав меру Херсона цілу область та що отримає взамін
Гра на випередження. Як тема відновлення столичних райрад може допомогти Кличку у війні з Банковою
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua