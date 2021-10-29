Ексзаступнику Труханова призначили заставу в 3,8 млн

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Вищий антикорупційний суд призначив колишньому заступнику міського голови Одеси запобіжний захід у вигляді застави розміром 3 мільйони 806 тисяч 400 гривень

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Вищого антикорупційного суду.

Разом з іншими 15 особами чиновника підозрюють у ймовірному завданні шкоди територіальній громаді міста Одеси через відчуження земельних ділянок. За даними ЗМІ, йдеться про колишнього віцемера Одеси Петра Рябоконя, якого було звільнено з посади у квітні 2020 року.

"28 жовтня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України та застосувала до колишнього заступника міського голови Одеси запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 3 млн 806 тис. 400 грн", - ідеться в повідомленні.

Ексзаступника міського голови підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією; зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 6 жовтня меру Одеси Геннадію Труханову оголосили підозру. Його та ще чотирьох осіб підозрюють у причетності до низки злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі

11 жовтня суд відмовився арештовувати мера Одеси Геннадія Труханова.