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29 октября 2021, 11:58 11

Экс-заместителю Труханова назначили залог в 3,8 млн

29 октября 2021, 11:58 11
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Фото из открытых источников
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Высший антикоррупционный суд назначил бывшему заместителю городского головы Одессы меру пресечения в виде залога в размере 3 миллиона 806 тысяч 400 гривен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Высшего антикоррупционного суда.

Вместе с другими 15 лицами чиновника подозревают в вероятном нанесении ущерба территориальной общине города Одессы из-за отчуждения земельных участков. По данным СМИ, речь идет о бывшем вице-мэре Одессы Петре Рябоконе, который был уволен с должности в апреле 2020 года.

"28 октября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины и взыскала с бывшего заместителя городского головы Одессы меру пресечения в виде залога в размере 3 млн 806 тыс. 400 грн", - говорится в сообщении.

Экс-заместителя городского головы подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией; злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что 6 октября мэру Одессы Геннадию Труханову объявили подозрение. Его и еще четырех человек подозревают в причастности к ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе

11 октября суд отказался арестовывать мэра Одессы Геннадия Труханова.

ВАКС

 
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