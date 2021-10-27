До Одеси привезли дефіцитний кисень для COVID-хворих

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До Одеси з Миколаєва доправили цистерну з киснем для хворих на COVID-19, який став дефіцитним через профілактичний ремонт двох заводів

Про це пише RegioNews з посиланням на департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради

"У зв'язку з гострою потребою у кисні в лікарнях Одеси вчора ввечері у супроводі службовців Муніципальної варти до Миколаєва було відправлено спец.машину за необхідним киснем. Наразі машина повернулась до Одеси та вивантажила кисень до Одеської інфекційної лікарні", - зазначаєтсья у повідомленні.

Транспортування та супровід конче необхідного для хворих одеситів кисню відбулося без пригод!

Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 22 жовтня наголосив, що проблем з медичним киснем для хворих на COVID-19 наразі немає. При цьому він зазначив, що розпочато імпорт кисню через ремонти на підприємствах-виробниках. Водночас з багатьох міст надходят повідомлення про брак вкрай необхідного для хворих на COVID-19 медичного кисню. Зокрема йшлося і про проблеми з киснем в Одесі.