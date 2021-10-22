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22 жовтня 2021, 11:59 6

У МОЗ запевняють, що в Україні немає проблем з медичним киснем для COVID-хворих

22 жовтня 2021, 11:59 6
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Фото: сайт МОЗ
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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголошує, що станом на сьогодні проблем з медичним киснем для хворих на COVID-19 немає

Про це він сказав під час години запитань до уряду в парламенті, пише RegioNews.

За словами Ляшка, пацієнт зі штамом "Дельта" споживає медичного кисню у 5-6 разів більше.

"Середні витрати рідкого кисню в лікарнях на добу, у порівнянні з аналогічним періодом квітня 2021 року, збільшилися вдвічі. Є міста, де споживання кисню сягає сьогодні 45-50 тонн на добу. Сумарний необхідний розрахунковий кисневий потік в країні сьогодні - 977 тисяч літрів кисню на хвилину", - зазначив урядовець.

Ляшко зауважив, що наразі два заводи, які займаються виробництвом медичного кисню, зупинилися на планові регламентні роботи на 10-15 днів. Ще в одного виробника на заході України виникли технічні несправності.

"І відразу поширилися чутки, що нібито кисню не вистачає, система не готова. Спростую. Усі пацієнти, які потребують кисневої терапії, отримують її. До планових регламентних робіт ми готувалися. І спільно з виробниками знайшли їм заміну на цей період. Заміну, яка стане ще додатковою потужністю після виведення заводів з регламентних робіт", - наголосив Ляшко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Хмельниччині у лікарні гостро не вистачає кисню для COVID-пацієнтів.

коронавірус МОЗ кисень

 
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