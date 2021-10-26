Ляшко назвав причину, чому Україна почала купувати кисень у Польщі

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Україна почала проводити закупку медичного кисню у Польщі, це виявилося швидше, ніж везти кисень із Донецької, Луганської чи Запорізької областей

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю "Українській правді".

"Так (Україна вже почала закуповувати кисень у Польщі – ред.), з урахуванням того, що він (завод, який виробляв кисень і зупинився – ред.) на заході України, зв'язалися з Польщею – це швидше, ніж везти кисень з Донецької, Луганської чи Запорізької областей", - повідомив міністр.

Зазначається, що Мінінфраструктури за один день видало всі необхідні дозволи й дистриб'ютор, який постачає цей кисень, привіз кілька машин із Польщі та розвіз лікарнями.

У відповідь на запитання, за якою ціною Україна закуповує кисень у Польщі, Ляшко відповів, що "лікарня взагалі не відчула, звідки в неї цей кисень. Це було питання постачальника, який за своїми контрактами закрив її потреби".

Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 22 жовтня наголосив, що проблем з медичним киснем для хворих на COVID-19 наразі немає.