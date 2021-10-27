В Одессу привезли дефицитный кислород для COVID-больных

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В Одессу из Николаева доставили цистерну с кислородом для больных COVID-19, который стал дефицитным из-за профилактического ремонта двух заводов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета

"В связи с острой потребностью в кислороде в больницах Одессы вчера вечером в сопровождении служащих Муниципальной стражи в Николаев была отправлено спец. машину за необходимым кислородом. Сейчас машина вернулась в Одессу и выгрузила кислород в Одесскую инфекционную больницу", - отмечается в сообщении.

Транспортировка и сопровождение крайне необходимого для больных одесситов кислорода произошла без происшествий!

Напомним, что министр здравоохранения Виктор Ляшко 22 октября отметил, что проблем с медицинским кислородом для больных COVID-19 пока нет. При этом он отметил, что начат импорт кислорода из-за ремонта на предприятиях-производителях. В то же время из многих городов поступают сообщения о нехватке крайне необходимого для больных COVID-19 медицинского кислорода. В частности, речь шла и о проблеме с кислородом в Одессе.