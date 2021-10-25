На Одещині водій на смерть збив 10-річного велосипедиста

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Житель Одеського району за кермом "Dodge Charger" збив 10-річного хлопчика в селі Струмок, коли він їхав на велосипеді по дорозі. Від отриманих травм дитина померла на місці події

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського РВП в Одеській області.

37-річний житель Одеського району збив дитину в селі Струмок, коли вона їхала на велосипеді по дорозі. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події до приїзду швидкої медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці перевірили водія легковика на вміст алкоголю в крові. За результатами тесту він був тверезий.

Відомості за фактом аварії внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз. Всі обставини ДТП з’ясовуються.

Раніше повідомлялось, що у результаті дорожньо-транспортної пригоди у Херсонській області загинули четверо людей, у тому числі двоє дітей.