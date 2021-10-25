На Одесчине водитель насмерть сбил 10-летнего велосипедиста

Фото: Нацполиция

Житель Одесского района за рулем "Dodge Charger" сбил 10-летнего мальчика в селе Струмок, когда он ехал на велосипеде по дороге. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отделение полиции № 2 Белгород-Днестровского РВП в Одесской области.

37-летний житель Одесского района сбил ребенка в селе Струмок, когда он ехал на велосипеде по дороге. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Правоохранители проверили водителя легковушки на содержание алкоголя в крови. По результатам теста он был трезв.

Сведения по факту аварии внесены в Единый реестр досудебных расследований.

В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия в Херсонской области погибли четверо людей, в том числе двое детей.