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25 октября 2021, 12:06 185

На Одесчине водитель насмерть сбил 10-летнего велосипедиста

25 октября 2021, 12:06 185
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Фото: Нацполиция
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Житель Одесского района за рулем "Dodge Charger" сбил 10-летнего мальчика в селе Струмок, когда он ехал на велосипеде по дороге. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отделение полиции № 2 Белгород-Днестровского РВП в Одесской области.

37-летний житель Одесского района сбил ребенка в селе Струмок, когда он ехал на велосипеде по дороге. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Правоохранители проверили водителя легковушки на содержание алкоголя в крови. По результатам теста он был трезв.

Сведения по факту аварии внесены в Единый реестр досудебных расследований.

В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия в Херсонской области погибли четверо людей, в том числе двое детей.

дети авария ДТП авто экспертиза полиция

 
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