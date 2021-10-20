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20 жовтня 2021, 08:44 74

Центри вакцинації в Одесі через черги працюватимуть щоденно

20 жовтня 2021, 08:44 74
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Фото: з відкритих джерел
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Починаючи з 20 жовтня усі центри вакцинації в Одесі почнуть працювати у щоденному режимі. Мова як про кабінети щеплення при лікарнях, так і про пункти масової вакцинації в торгових центрах

Як передає RegioNews, про це повідомили в Одеській міській раді.

"В останні дні різко зросла кількість одеситів, які бажають пройти вакцинацію від COVID-19. Тільки за останні три дні в Одесі зроблено понад 20 000 щеплень. Це створило додаткове навантаження на кабінети щеплення. У зв'язку з цим було прийнято рішення про організацію роботи центрів вакцинації й в будні дні", - заявили в міськраді.

Повідомляється, що графік роботи центрів вакцинації в одеських торгових центрах встановили з 09:00 до 18:00.

Нагадаємо, з 18 жовтня Одеса перебуває в "червоній" карантинній зоні, у місті готують лікарні для пацієнтів з COVID-19.

Раніше повідомлялося, що в Одесі діє "червона" зона карантину. Тут можуть працювати лише продуктові магазини, банки, пошта, АЗС, ветклініки та аптеки.

вакцинація коронавірус Одеса червона зона карантин

 
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