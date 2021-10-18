В Україні побільшало "червоних" зон карантину: список обмежень

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З 18 жовтня в Україні у п'яти областях діє "червона" зона карантину - у цих регіонах вводяться максимальні обмеження

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні міністра кабінету міністрів України Олега Немчінова.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00 години 00 хвилин 18 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпровської областей", - зазначив Немчінов.

У вказаних областях передбачене запровадження у регіоні низки обмежень. Зокрема, забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Водночас у "червоній" зоні можуть працювати лише продуктові магазини, банки, пошта, АЗС, ветклініки та аптеки.

Обмежень для транспорту у таких зонах немає, однак місцева влада може ввести їх на свій розсуд.

Нагадаємо, що з 15 жовтня Херсонська область знаходиться у червоному рівні епідемічної небезпеки.