Центры вакцинации в Одессе из-за очередей будут работать ежедневно

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Начиная с 20 октября все центры вакцинации в Одессе начнут работать в ежедневном режиме. Речь как о кабинетах прививки при больницах, так и о пунктах массовой вакцинации в торговых центрах

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Одесском городском совете.

"В последние дни резко возросло количество одесситов, желающих пройти вакцинацию от COVID-19. Только за последние три дня в Одессе сделано более 20 000 прививок. Это создало дополнительную нагрузку на кабинеты прививки. В связи с этим было принято решение об организации работы центров вакцинации и в будние дни", - заявили в горсовете.

Сообщается, что график работы центров вакцинации в одесских торговых центрах установили с 09:00 до 18:00.

Напомним, с 18 октября Одесса находится в "красной" карантинной зоне в городе готовят больницы для пациентов с COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Одессе действует "красная" зона карантина. Здесь могут работать только продуктовые магазины, банки, почта, АЗС, ветклиники и аптеки.