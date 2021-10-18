В "червоній" Одесі готують нові лікарні для пацієнтів з COVID-19

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З 18 жовтня Одеса перебуває в "червоній" карантинній зоні, у місті готують лікарні для пацієнтів з COVID-19

Як пише RegioNews, про це розповів мер Одеси Геннадій Труханов у Facebook.

"Триває робота з підготовки відділень для ковідних пацієнтів. Палати загальної та інтенсивної терапії, що відповідають всім санітарним нормам, нове високотехнологічне обладнання та інструментарій дають можливість надавати допомогу найважчим пацієнтам", — написав він.

Мер додав, що в міській лікарні №1 виділять ще 20 ліжкомісць.

"Технічні можливості дозволяють говорити про перспективу збільшення кількості місць, якщо того зажадає ситуація. Але, як і раніше, гостро стоїть питання забезпечення кадрами. І тут ми теж розраховуємо на допомогу з боку державної влади", — заявив Труханов.

Нагадаємо, що з 18 жовтня в Одесі діє "червона" зона карантину. Тут можуть працювати лише продуктові магазини, банки, пошта, АЗС, ветклініки та аптеки.