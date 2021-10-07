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07 жовтня 2021, 09:26 46

У Харкові горів житловий будинок, що є пам'яткою архітектури

07 жовтня 2021, 09:26 46
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Фото: скріншот відео
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У Харкові сталася пожежа у шестиповерховому житловому будинку на вулиці Римарській, 19. Ця будівля є пам’яткою архітектури місцевого значення

Про це повідомили в головному управлінні ДСНС України в Харківській області, передає RegioNews.

Зазначається, що через пожежу із будинку евакуювали 10 людей. Ймовірна причина загоряння - коротке замикання електродроту.

Через пожежу згоріло дерев'яне перекриття між другим та третім поверхами. Полум'я вдалось приборкати майже через півтори години після отримання інформації про загоряння. О 22:46 пожежу локалізували, а о 23:08 - ліквідували.

Раніше повідомлялось, що у середу, 6 жовтня, в Балаклії Харківської області спалахнула масштабна пожежа. Невідомі підпалили луг з очеретами. Вогонь почав підбиратися до житлових будинків - оплавилися кілька балконів. Все місто опинилося в диму.

евакуація пожежа рятувальники ДСНС історія

 
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