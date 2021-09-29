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29 сентября 2021, 11:44 45

Иностранца из списка СНБО и правоохранителя из Киева будут судить за сбыт поддельной валюты

29 сентября 2021, 11:44 45
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Фото: из открытых источников
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Прокуроры Одесской области направили в суд обвинительный акт в отношении иностранца из санкционного списка СНБО и киевлянина по факту ввоза, хранения и сбыта поддельной валюты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Одесской областной прокуратуры.

По версии следствия, 25-летний гражданин соседнего государства и 26-летний правоохранитель из столицы сбывали на территории Украины поддельные доллары США, которые ввозились из Турецкой Республики.

Правоохранителями задокументирован факт сбыта дельцами поддельных 1000 долларов", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что иностранец включен в список лиц, которые угрожают национальным интересам и безопасности Украины, и к которым применены санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, что Служба безопасности задержала в Киеве организатора группировки, которая на протяжении нескольких лет занималось изготовлением и сбытом фальшивых денег.

Ранее сообщалось, что правоохранители изъяли сотни тысяч фальшивых гривен в Одесской и Хмельницкой областях.

СНБО деньги задержание подделка валюта

 
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