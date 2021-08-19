В нічному клубі Бердянська охоронець відгамселив жінку

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У Бердянську охоронець одного з клубів через конфлікт з жінкою кілька разів вдарив її по обличчю

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Під час словесної перепалки відвідувачка взяла рукою охоронця за обличчя і повернула до себе. Він відштовхнув її, після чого та дала йому ляпаса.

Уже згодом співробітник закладу кілька разів ударив жінку по обличчю.

Раніше ми писали про те, що у столичному кафе жінка жорстко побила чоловіка.