В нічному клубі Бердянська охоронець відгамселив жінку
У Бердянську охоронець одного з клубів через конфлікт з жінкою кілька разів вдарив її по обличчю
Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.
Під час словесної перепалки відвідувачка взяла рукою охоронця за обличчя і повернула до себе. Він відштовхнув її, після чого та дала йому ляпаса.
Уже згодом співробітник закладу кілька разів ударив жінку по обличчю.
Раніше ми писали про те, що у столичному кафе жінка жорстко побила чоловіка.
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