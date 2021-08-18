На Одещині під колесами автобуса загинув велосипедист
В Ізмаїльському районі Одеської області 44-річного місцевого жителя збив рейсовий автобус
Як повідомили у поліції Одеської області, від отриманих травм потерпілий загинув на місці, пише RegioNews.
Зі слів 58-річного водія автобусу, він не помітив велосипедиста, який раптово виїхав йому назустріч.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини). Триває слідство.
Нагадаємо, на Франківщині пасажирський потяг переїхав пенсіонера.
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