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18 августа 2021, 16:44 102

В Одесской области под колесами автобуса погиб велосипедист

18 августа 2021, 16:44 102
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Фото: Нацполиция
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В Измаильском районе Одесской области 44-летнего местного жителя сбил рейсовый автобус

Как сообщили в полиции Одесской области, от полученных травм пострадавший погиб на месте, пишет RegioNews.

По словам 58-летнего водителя автобуса, он не заметил велосипедиста, который внезапно выехал ему навстречу.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека). Идет следствие.

Напомним, на Франковщине пассажирский поезд переехал пенсионера.

Украина Одесса ДТП авария Одесская область

 
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