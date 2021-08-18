В Одесской области под колесами автобуса погиб велосипедист
В Измаильском районе Одесской области 44-летнего местного жителя сбил рейсовый автобус
Как сообщили в полиции Одесской области, от полученных травм пострадавший погиб на месте, пишет RegioNews.
По словам 58-летнего водителя автобуса, он не заметил велосипедиста, который внезапно выехал ему навстречу.
Правоохранители открыли уголовное производство по части 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека). Идет следствие.
Напомним, на Франковщине пассажирский поезд переехал пенсионера.
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