У Чернігові на смерть збили поліцейського на переході

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В результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на одній з вулиць Чернігова, на місці події загинув майор поліції

Як передає RegioNews, про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Зазначається, що трагедія сталася ввечері 12 серпня в одному зі спальних районів міста.

На пішохідному переході 38-річного інспектора відділу ювенальної превенції Олега Шерпатого збив легковий автомобіль. Від отриманих тілесних ушкоджень майор поліції загинув на місці події", - повідомляють у поліції.

Правоохоронці встановлюють всі деталі події.

Раніше повідомлялось, що в Олександрівському районі міста Запоріжжя сталася смертельна ДТП - водій збив на смерть пішохода.