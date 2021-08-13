У Чернігові на смерть збили поліцейського на переході
В результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на одній з вулиць Чернігова, на місці події загинув майор поліції
Як передає RegioNews, про це повідомляє поліція Чернігівської області.
Зазначається, що трагедія сталася ввечері 12 серпня в одному зі спальних районів міста.
На пішохідному переході 38-річного інспектора відділу ювенальної превенції Олега Шерпатого збив легковий автомобіль. Від отриманих тілесних ушкоджень майор поліції загинув на місці події", - повідомляють у поліції.
Правоохоронці встановлюють всі деталі події.
Раніше повідомлялось, що в Олександрівському районі міста Запоріжжя сталася смертельна ДТП - водій збив на смерть пішохода.
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