В Одесі вантажівка зіткнулася з мопедом, загинув чоловік

Фото з відкритих джерел

В Одесі на вулиці Святослава Ріхтера сталася смертельна аварія - мопед зіштовхнувся з вантажівкою

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення патрульної поліції Одеської області.

За попередньою інформацією, під час маневрування сталося зіткнення між вантажівкою DAF та мопедом.

В результаті аварії пасажир мопеда загинув, водій отримав тілесні ушкодження. Деталі події з’ясує слідство.

Нагадаємо, у Києві зранку 13 серпня на проспекті Перемоги, неподалік зі станцією метро "Житомирська", у бік центра міста в аварію потрапили чотири автівки.