16:51  13 серпня
На Луганщині хлопець відкрив стрілянину по дітях, є поранений
11:02  13 серпня
У 9-місячної дитини на Тернопільщині виявили "Дельта"-штам
17:54  13 серпня
На Донбасі окупанти один раз порушили "тишу"
UA | RU
UA | RU
13 серпня 2021, 17:40 193

В Одесі вантажівка зіткнулася з мопедом, загинув чоловік

13 серпня 2021, 17:40 193
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Одесі на вулиці Святослава Ріхтера сталася смертельна аварія - мопед зіштовхнувся з вантажівкою

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення патрульної поліції Одеської області.

За попередньою інформацією, під час маневрування сталося зіткнення між вантажівкою DAF та мопедом.

В результаті аварії пасажир мопеда загинув, водій отримав тілесні ушкодження. Деталі події з’ясує слідство.

Нагадаємо, у Києві зранку 13 серпня на проспекті Перемоги, неподалік зі станцією метро "Житомирська", у бік центра міста в аварію потрапили чотири автівки.

ДТП аварія аварія Україна Одеса

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Екологічна катастрофа у Житомирі: чи всидить знову на своєму місці очільник "Житомирводоканалу"
Скандал в Конотопі: "шкурняки" депутатів чи глобальна кампанія з упокорення мерів
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram