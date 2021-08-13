В Одесі вантажівка зіткнулася з мопедом, загинув чоловік
В Одесі на вулиці Святослава Ріхтера сталася смертельна аварія - мопед зіштовхнувся з вантажівкою
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення патрульної поліції Одеської області.
За попередньою інформацією, під час маневрування сталося зіткнення між вантажівкою DAF та мопедом.
В результаті аварії пасажир мопеда загинув, водій отримав тілесні ушкодження. Деталі події з’ясує слідство.
Нагадаємо, у Києві зранку 13 серпня на проспекті Перемоги, неподалік зі станцією метро "Житомирська", у бік центра міста в аварію потрапили чотири автівки.
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