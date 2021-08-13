В Одессе грузовик столкнулся с мопедом, погиб мужчина

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В Одессе на улице Святослава Рихтера произошла смертельная авария - мопед столкнулся с грузовиком

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение патрульной полиции Одесской области.

По предварительной информации, во время маневрирования произошло столкновение между грузовиком DAF и мопедом.

В результате аварии пассажир мопеда погиб, водитель получил телесные повреждения. Детали происшествия выяснит следствие.

Напомним, в Киеве утром 13 августа на проспекте Победы, неподалеку со станцией метро "Житомирская", в сторону центра города в аварию попали четыре автомобиля.