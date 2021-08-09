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09 серпня 2021, 14:39 169

СБУ в Одесі викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів

09 серпня 2021, 14:39 169
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Фото: СБУ
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В Одеській області правоохоронці заблокували діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру. Тільки за рік на фіктивному ПДВ держава втрачала понад 600 млн грн

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні СБУ.

Ділки майже 10 років "обслуговували" десятки підприємств реального сектору економіки та низку державних і комунальних компаній. "Сприяли" мінімізації податків, формуванню фіктивного податкового кредиту та привласненню держкоштів.

Зловмисники реєстрували фіктивні комерційні структури на підставних осіб. Вдалося виявити понад 50 підприємств, через які здійснювали махінації", - йдеться у повідомленні.

До того ж оперативники встановили, що ділки також надавали "послуги" і зі створення схем формування безтоварного податкового кредиту. Загальний обсяг незаконно сформованого ПДВ лише у 2020 році перевищує 600 млн. грн.

Через діяльності центру у 2019-2021 роках не дійшла за призначенням частина бюджетного фінансування й до стратегічних проєктів. Серед них:

  • реконструкція причалу Одеського морського порту;
  • модернізація обладнання виробничої фірми з ремонту та технічного обслуговування суден;
  • постачання унікального обладнання на підприємство енергетичного машинобудування, що має стратегічне значення для економіки та безпеки України.

У межах слідства проведено одночасно 24 обшуки в офісних приміщеннях та за адресами мешкання учасників схеми.

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки викрила жителя Черкащини на забрудненні екології регіону, яке завдало збитків на понад 24 млн грн.

Одеса строительство СБУ порт ремонт фінансова піраміда ПДВ

 
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