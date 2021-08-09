СБУ в Одесі викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів

Фото: СБУ

В Одеській області правоохоронці заблокували діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру. Тільки за рік на фіктивному ПДВ держава втрачала понад 600 млн грн

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні СБУ.

Ділки майже 10 років "обслуговували" десятки підприємств реального сектору економіки та низку державних і комунальних компаній. "Сприяли" мінімізації податків, формуванню фіктивного податкового кредиту та привласненню держкоштів.

Зловмисники реєстрували фіктивні комерційні структури на підставних осіб. Вдалося виявити понад 50 підприємств, через які здійснювали махінації", - йдеться у повідомленні.

До того ж оперативники встановили, що ділки також надавали "послуги" і зі створення схем формування безтоварного податкового кредиту. Загальний обсяг незаконно сформованого ПДВ лише у 2020 році перевищує 600 млн. грн.

Через діяльності центру у 2019-2021 роках не дійшла за призначенням частина бюджетного фінансування й до стратегічних проєктів. Серед них:

реконструкція причалу Одеського морського порту;

модернізація обладнання виробничої фірми з ремонту та технічного обслуговування суден;

постачання унікального обладнання на підприємство енергетичного машинобудування, що має стратегічне значення для економіки та безпеки України.

У межах слідства проведено одночасно 24 обшуки в офісних приміщеннях та за адресами мешкання учасників схеми.

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки викрила жителя Черкащини на забрудненні екології регіону, яке завдало збитків на понад 24 млн грн.