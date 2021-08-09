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09 августа 2021, 14:39 168

СБУ в Одессе разоблачила масштабную схему хищения бюджетных средств

09 августа 2021, 14:39 168
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Фото: СБУ
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В Одесской области правоохранители заблокировали деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра. Только за год на фиктивном НДС государство теряло более 600 млн грн

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении СБУ.

Дельцы почти 10 лет "обслуживали" десятки предприятий реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных компаний. "Способствовали" минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоению госсредств.

Злоумышленники регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц. Удалось обнаружить более 50 предприятий, через которые осуществляли махинации", - говорится в сообщении.

К тому же оперативники установили, что дельцы также оказывали "услуги" и по созданию схем формирования безтоварного налогового кредита. Общий объем незаконно сформированного НДС в 2020 году превышает 600 млн. грн.

Из-за деятельности центра в 2019-2021 годах не дошла по назначению часть бюджетного финансирования и до стратегических проектов. Среди них:

  • реконструкция причала Одесского морского порта;
  • модернизация оборудования производственной фирмы по ремонту и техническому обслуживанию судов;
  • поставка уникального оборудования на предприятие энергетического машиностроения, имеющее стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

В рамках следствия проведено одновременно 24 обыска в офисных помещениях и по адресам проживания участников схемы.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности разоблачила жителя Черкасской области на загрязнении экологии региона, которое нанесло ущерб более чем на 24 млн грн.

Одесса строительство СБУ порт ремонт финансовая пирамида НДС

 
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