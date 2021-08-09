СБУ в Одессе разоблачила масштабную схему хищения бюджетных средств

Фото: СБУ

В Одесской области правоохранители заблокировали деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра. Только за год на фиктивном НДС государство теряло более 600 млн грн

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении СБУ.

Дельцы почти 10 лет "обслуживали" десятки предприятий реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных компаний. "Способствовали" минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоению госсредств.

Злоумышленники регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц. Удалось обнаружить более 50 предприятий, через которые осуществляли махинации", - говорится в сообщении.

К тому же оперативники установили, что дельцы также оказывали "услуги" и по созданию схем формирования безтоварного налогового кредита. Общий объем незаконно сформированного НДС в 2020 году превышает 600 млн. грн.

Из-за деятельности центра в 2019-2021 годах не дошла по назначению часть бюджетного финансирования и до стратегических проектов. Среди них:

реконструкция причала Одесского морского порта;

модернизация оборудования производственной фирмы по ремонту и техническому обслуживанию судов;

поставка уникального оборудования на предприятие энергетического машиностроения, имеющее стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

В рамках следствия проведено одновременно 24 обыска в офисных помещениях и по адресам проживания участников схемы.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности разоблачила жителя Черкасской области на загрязнении экологии региона, которое нанесло ущерб более чем на 24 млн грн.