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16 червня 2021, 19:57 2082

На Черкащині покарають чоловіка, який завдав регіону масштабних екологічних збитків

16 червня 2021, 19:57 2082
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Фото з відкритих джерел
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Служба безпеки викрила жителя Черкащини на забрудненні екології регіону, яке завдало збитків на понад 24 млн грн

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ

За даними досудового слідства, у 2020 році житель міста Городище уклав договір з комерсантами на постачання небезпечних промислових відходів виробництва для власних потреб. Він придбав понад 500 тонн картонно-паперових відходів для виготовлення палетів. Зловмисник зберігав токсичні речовини на земельній ділянці без відповідної на те дозвільної документації.

Звалище розташовувалось на території колишнього заводу, а небезпечні відходи зберігалось просто неба. За висновками експертів, дії чоловіка призвели до тяжких наслідків із забруднення та псування земель. Судово-екологічна експертиза підтвердила суму завданих державі мільйонних збитків.

Чоловіку вже повідомили про підозру статтею "Забруднення або псування земель". Йому загрожує обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, нещодавно у Вінниці СБУ викрила масштабну схему виведення у тінь 20 млн грн щорічно.

СБУ

 
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