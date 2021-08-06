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06 серпня 2021, 14:59 12

На Кіровоградщині чоловіку через ями на дорогах вибило око

06 серпня 2021, 14:59 12
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Рixabay
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У Кропивницькому місцевий житель влетів у яму на дорозі і отримав травму ока

Як пише RegioNews з посиланням на "Вітер", сталося це під час зливи, коли водій не побачив заглиблення і потрапив у нього.

Кропивничанин Дмитро Гребенюк їхав вулицею Вокзальна, коли почалася злива. Дорогою він зненацька вскочив у яму на дорозі, яку через сильну воду видно не було. В результаті у нього спрацювала подушка безпеки. Уламками розбитого скла водієві вибило око і кілька зубів.

Чоловік одразу викликав швидку та поліцію, вирішив добитися компенсації і вже найняв адвоката.

"Я викликав поліцію. Правоохоронці неправильно трактували. Там потрібний був ненадійний стан дорожнього покриття, а вони написали, що я не переконався у безпеці. Будемо це оскаржувати", - зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно Кропивницький накрила негода, яка повалила дерева та затопила під'їзди.

Кропивницький

 
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