Одесу накрила потужна злива: затоплені вулиці й повалені дерева

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Одесу 21 липня ввечері накрила потужна злива, внаслідок чого затопило багато міських вулиць

Про це пише RegioNews з посиланням на "Думську".

На вулицях Балківській, Приморській, Королева, Фонтана і Черемушки сильно піднявся рівень води. У повноводні річки перетворилися Генуезька, Французький бульвар і Дерибасівська, а також центральна алея Аркадії.

У низці районів міста немає світла. Впали сотні дерев. Інформації про жертви і постраждалих поки немає.

Нагадаємо, минулої доби негода в Україні забрала життя двох людей, ще семеро - у лікарні.