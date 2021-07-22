Одесу накрила потужна злива: затоплені вулиці й повалені дерева
Одесу 21 липня ввечері накрила потужна злива, внаслідок чого затопило багато міських вулиць
Про це пише RegioNews з посиланням на "Думську".
На вулицях Балківській, Приморській, Королева, Фонтана і Черемушки сильно піднявся рівень води. У повноводні річки перетворилися Генуезька, Французький бульвар і Дерибасівська, а також центральна алея Аркадії.
У низці районів міста немає світла. Впали сотні дерев. Інформації про жертви і постраждалих поки немає.
Нагадаємо, минулої доби негода в Україні забрала життя двох людей, ще семеро - у лікарні.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"
Аваков пішов: чим запам’ятався міністр-рекордсмен, і як його відставка змінить політичну конфігурацію у країні