09:11  15 липня
В Україні знову побільшало нових COVID-хворих: дані від МОЗ
13:15  15 липня
У столиці на 14 пляжах виявили кишкову паличку
14:33  15 липня
На Донбасі бойовики поранили двох українських військових
UA | RU
UA | RU
15 липня 2021, 11:53 231

На Одещині у страшній ДТП загинула людина, ще одна - у лікарні

15 липня 2021, 11:53 231
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У селі Великий Дальник, що в Одеській області, 22-річний водій Volkswagen Passat зіткнувся зі стовпом, внаслідок чого загинув пасажир, який перебував у автівці

Про це повідомили у поліції Одеської області, пише RegioNews.

Після удару автівку відкинуло на бетону огорожу приватного будинку.

Від отриманих травм пасажир автомобіля загинув на місці, водія у важкому стані доправлено до лікарні.

Поліція відкрила кримінальну справу через порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині у страшній ДТП загинула дитина.

ДТП

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Повернення генерала-втікача: чому в Запоріжжі раптово з'явився міліціонер, якому закидають розгін Майдану
Політична розправа чи непрофесійність: чому у Рівному знову взялися за відомого лікаря Шустика
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram