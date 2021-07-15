На Одещині у страшній ДТП загинула людина, ще одна - у лікарні
У селі Великий Дальник, що в Одеській області, 22-річний водій Volkswagen Passat зіткнувся зі стовпом, внаслідок чого загинув пасажир, який перебував у автівці
Про це повідомили у поліції Одеської області, пише RegioNews.
Після удару автівку відкинуло на бетону огорожу приватного будинку.
Від отриманих травм пасажир автомобіля загинув на місці, водія у важкому стані доправлено до лікарні.
Поліція відкрила кримінальну справу через порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Нагадаємо, нещодавно на Київщині у страшній ДТП загинула дитина.
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