В Одесской области в страшном ДТП погиб человек, еще один - в больнице
В селе Большой Дальник, что в Одесской области, 22-летний водитель Volkswagen Passat столкнулся со столбом, в результате чего погиб пассажир, который находился в машине
Об этом сообщили в полиции Одесской области, пишет RegioNews.
После удара машину отбросило на бетонное ограждение частного дома.
От полученных травм пассажир автомобиля погиб на месте, водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
Полиция открыла уголовное дело из-за нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
Напомним, недавно на Киевщине в страшном ДТП погиб ребенок.
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