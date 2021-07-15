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15 июля 2021, 11:53 214

В Одесской области в страшном ДТП погиб человек, еще один - в больнице

15 июля 2021, 11:53 214
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Фото из открытых источников
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В селе Большой Дальник, что в Одесской области, 22-летний водитель Volkswagen Passat столкнулся со столбом, в результате чего погиб пассажир, который находился в машине

Об этом сообщили в полиции Одесской области, пишет RegioNews.

После удара машину отбросило на бетонное ограждение частного дома.

От полученных травм пассажир автомобиля погиб на месте, водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Полиция открыла уголовное дело из-за нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Напомним, недавно на Киевщине в страшном ДТП погиб ребенок.

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