В Черном море завершились международные учения "Sea Breeze-2021"

Фото: facebook.com/SeaBreezeexercise

В Одесской области завершились международные морские учения "Sea Breeze-2021". Они проходили при участии представителей почти 30 стран. В ВМС считают, что все поставленные перед военнослужащими задачи выполнены

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении ВМС ВС Украины в Facebook.

По словам командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы, во время учений водолазы более 330 раз спустились под воду, пилоты налетали более 80 часов, а корабли прошли более 13 тыс. миль.

Сейчас в Одессе в Доме офицеров проходит официальная церемония закрытия учений.

Неижпапа отметил, что Черное море объединяет нации и страны, и подчеркнул, что "море - не забор", "сила - в единстве", а "тот, кто этого не понимает, - наш противник".

Напомним, 28 июня обучение Sea Breeze 2021 стартовали в Одессе.

Ранее стало известно, что учения Sea Breeze-2021 будут самыми масштабными за 20 лет.