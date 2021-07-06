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06 липня 2021, 11:29 184

В Одесі компанія з дітьми смажила їжу на Вічному вогні

06 липня 2021, 11:29 184
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Фото: з відкритих джерел
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В Одесі в парку Шевченка група осіб влаштувала пікнік біля пам’ятника Вічного вогню. З дорослими були й малі діти

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Одеської міськради.

Взяли дітей, пиво, смачненьке та пішли смажити в парк Шевченка на Вічному вогні", - йдеться у повідомленні.

Згодом у ситуацію втрутилася Муніципальна охорона, яка попросила компанію вибрати інше місце відпочинку.

Нагадаємо, раніше в Одесі біля будівлі мерії п'яний чоловік під час сварки з дружиною влаштував стрілянину.

Одеса туристи діти пам'ятник культура охорона

 
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