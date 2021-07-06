12:01  06 июля
На Киевщине семь центров массовой вакцинации будут работать ежедневно
09:41  06 июля
Из-за отравления в Винницкой области в больницу попали 17 человек
08:11  06 июля
Сутки на Донбассе: девять нарушений, один погибший и трое травмированных бойцов ООС
UA | RU
UA | RU
06 июля 2021, 11:29 184

В Одессе компания с детьми жарила еду на Вечном огне

06 июля 2021, 11:29 184
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Одессе в парке Шевченко группа людей устроила пикник возле памятника Вечного огня. Со взрослыми были и дети

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Одесского горсовета.

Взяли детей, пиво, вкусняшки и пошли жарить в парк Шевченко на Вечном огне", - говорится в сообщении.

Позже в ситуацию вмешалась Муниципальная охрана, которая попросила компанию выбрать другое место отдыха.

Напомним, ранее в Одессе возле здания мэрии пьяный мужчина во время ссоры с женой устроил стрельбу.

Одесса туристы дети памятник культура охрана

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Попытка номер три: сможет ли франковский мэр Марцинкив сдвинуть с места легендарный долгострой
От Чернигова до Британии. Как Минобороны прославилось женскими каблуками
Все публикации »
Владимир Фесенко
Михаил Басараб
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua