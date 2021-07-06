В Одессе компания с детьми жарила еду на Вечном огне

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В Одессе в парке Шевченко группа людей устроила пикник возле памятника Вечного огня. Со взрослыми были и дети

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Одесского горсовета.

Взяли детей, пиво, вкусняшки и пошли жарить в парк Шевченко на Вечном огне", - говорится в сообщении.

Позже в ситуацию вмешалась Муниципальная охрана, которая попросила компанию выбрать другое место отдыха.

Напомним, ранее в Одессе возле здания мэрии пьяный мужчина во время ссоры с женой устроил стрельбу.