В Одессе компания с детьми жарила еду на Вечном огне
В Одессе в парке Шевченко группа людей устроила пикник возле памятника Вечного огня. Со взрослыми были и дети
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Одесского горсовета.
Взяли детей, пиво, вкусняшки и пошли жарить в парк Шевченко на Вечном огне", - говорится в сообщении.
Позже в ситуацию вмешалась Муниципальная охрана, которая попросила компанию выбрать другое место отдыха.
Напомним, ранее в Одессе возле здания мэрии пьяный мужчина во время ссоры с женой устроил стрельбу.
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