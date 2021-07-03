На Одещині під час пожежі у багатоповерхівці постраждав чоловік
В Одеській області виникла пожежа у квартирі на другому поверсі 9-ти поверхового житлового будинку. Під час пожежі опіки отримав господар квартири
Як передає RegioNews, про це повідомили в управлінні ДСНС Одеської області.
Так, під час гасіння пожежі врятовано постраждалого господаря квартири, громадянина 1952 року народження, який отримав отруєння продуктами горіння.
Чоловіка госпіталізували до лікарні з опіками обох плечей та обличчя II-III АВ ступеню", - йдеться у повідомленні.
Пожежа була локалізована о 12:51 та ліквідована рятувальниками о 13 годині на площі 6 м2. Причина пожежі та збиток - встановлюються.
Раніше повідомлялось, що в Ізмаїлі Одеської області вночі 1 липня загорілося кафе на вулиці Шевченка.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Тактика чи зрада: чому закарпатські "слуги народу" пішли проти Зеленського
Контратака Буряка: чому "заївся" мер Запоріжжя та що йому за це буде