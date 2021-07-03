На Одещині під час пожежі у багатоповерхівці постраждав чоловік

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В Одеській області виникла пожежа у квартирі на другому поверсі 9-ти поверхового житлового будинку. Під час пожежі опіки отримав господар квартири

Як передає RegioNews, про це повідомили в управлінні ДСНС Одеської області.

Так, під час гасіння пожежі врятовано постраждалого господаря квартири, громадянина 1952 року народження, який отримав отруєння продуктами горіння.

Чоловіка госпіталізували до лікарні з опіками обох плечей та обличчя II-III АВ ступеню", - йдеться у повідомленні.

Пожежа була локалізована о 12:51 та ліквідована рятувальниками о 13 годині на площі 6 м2. Причина пожежі та збиток - встановлюються.

Раніше повідомлялось, що в Ізмаїлі Одеської області вночі 1 липня загорілося кафе на вулиці Шевченка.