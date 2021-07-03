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03 июля 2021, 17:42 59

В Одесской области во время пожара в многоэтажке пострадал мужчина

03 июля 2021, 17:42 59
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Фото: из открытых источников
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В Одесской области возник пожар в квартире на втором этаже 9-ти этажного жилого дома. Во время пожара ожоги получил хозяин квартиры

Как передает RegioNews, об этом сообщили в управлении ГСЧС Одесской области.

Так, во время тушения пожара спасен пострадавший хозяин квартиры, мужчина 1952 года рождения, который получил отравление продуктами горения.

Мужчину госпитализировали в больницу с ожогами обоих плеч и лица II-III АВ степени", - говорится в сообщении.

Пожар был локализован в 12:51 и ликвидирован спасателями в 13 часов на площади 6 м2. Причина пожара и ущерб - устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Измаиле Одесской области ночью 1 июля загорелось кафе на улице Шевченко.

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