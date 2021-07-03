В Одесской области во время пожара в многоэтажке пострадал мужчина
В Одесской области возник пожар в квартире на втором этаже 9-ти этажного жилого дома. Во время пожара ожоги получил хозяин квартиры
Как передает RegioNews, об этом сообщили в управлении ГСЧС Одесской области.
Так, во время тушения пожара спасен пострадавший хозяин квартиры, мужчина 1952 года рождения, который получил отравление продуктами горения.
Мужчину госпитализировали в больницу с ожогами обоих плеч и лица II-III АВ степени", - говорится в сообщении.
Пожар был локализован в 12:51 и ликвидирован спасателями в 13 часов на площади 6 м2. Причина пожара и ущерб - устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Измаиле Одесской области ночью 1 июля загорелось кафе на улице Шевченко.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Тактика или зрада: почему закарпатские "слуги народа" пошли против Зеленского
Контратака Буряка: почему "заелся" мэр Запорожья и что ему за это будет