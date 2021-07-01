11:43  01 липня
В Україні знову підвищили тарифи на газ: скільки платитимемо
08:29  01 липня
В Україні відкрито ринок землі: мораторій на продаж сільгоспземель скасований
08:11  01 липня
Доба на Донбасі: зафіксовано 10 порушень, втрат серед військових ООС немає
UA | RU
UA | RU
01 липня 2021, 10:49 306

На Одещині вночі горіло кафе

01 липня 2021, 10:49 306
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

В Ізмаїлі Одеської області вночі 1 липня загорілося кафе на вулиці Шевченка

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Займання сталося близько 03:30. Тоді в приміщенні нікого не було – заклад не працював.

Рятувальники локалізували пожежу о 4:16 і ліквідували її о 4:52 на площі 70 кв.м. Вогонь знищив прибудову і підсобне приміщення, а також пошкодив дах і стіни барного приміщення. Загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, 30 червня у Мукачеві Закарпатської області горів мотель "Водолій".

Україна Одеса пожежа Одеська область кафе

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зізнання про "вагнерівців": хто виявився правий та що буде далі
Кадровий чендж на Сумщині: як Живицький ревізуватиме засіки Хоми
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram