На Одещині вночі горіло кафе

Фото: ДСНС

В Ізмаїлі Одеської області вночі 1 липня загорілося кафе на вулиці Шевченка

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Займання сталося близько 03:30. Тоді в приміщенні нікого не було – заклад не працював.

Рятувальники локалізували пожежу о 4:16 і ліквідували її о 4:52 на площі 70 кв.м. Вогонь знищив прибудову і підсобне приміщення, а також пошкодив дах і стіни барного приміщення. Загиблих і постраждалих немає.

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