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14 июня 2021, 12:02 2

Две смертельные аварии в Одессе: одно авто разорвало на части, а другое перекинулось

14 июня 2021, 12:02 2
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Фото: Нацполиция
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В Одессе сегодня, 14 июня, в результате дорожно-транспортных происшествий три человека погибли, еще два - доставлены в больницу. Полицейские сейчас устанавливают обстоятельства двух смертельных аварий

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Одна из аварий произошла в пять утра на перекрестке Пироговской и Среднефонтанской. 34-летний водитель "BMW" не справился с управлением и наехал на столб", - говорится в сообщении.

От полученных травм водитель и 16-летний пассажир погибли на месте происшествия. Сведения по данному факту внесены в ЕРДР.

Второе дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Черноморского Казачества.

26-летний водитель, управляя "Daewoo Nubira", не выбрал безопасную скорость движения на скользкой дороге и наехал на дерево. В результате погибла 23-летняя женщина, водителя и 27-летнего пассажира госпитализировали с многочисленными травмами", - сообщили правоохранители.

Сведения по данному факту также внесены в ЕРДР Уголовного кодекса Украины.

Напомним, во Львове маршрутка врезалась в дерево, в результате чего пострадали пять человек.

Одесса ДТП расследование полиция медики авария

 
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