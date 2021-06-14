Две смертельные аварии в Одессе: одно авто разорвало на части, а другое перекинулось
В Одессе сегодня, 14 июня, в результате дорожно-транспортных происшествий три человека погибли, еще два - доставлены в больницу. Полицейские сейчас устанавливают обстоятельства двух смертельных аварий
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
Одна из аварий произошла в пять утра на перекрестке Пироговской и Среднефонтанской. 34-летний водитель "BMW" не справился с управлением и наехал на столб", - говорится в сообщении.
От полученных травм водитель и 16-летний пассажир погибли на месте происшествия. Сведения по данному факту внесены в ЕРДР.
Второе дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Черноморского Казачества.
26-летний водитель, управляя "Daewoo Nubira", не выбрал безопасную скорость движения на скользкой дороге и наехал на дерево. В результате погибла 23-летняя женщина, водителя и 27-летнего пассажира госпитализировали с многочисленными травмами", - сообщили правоохранители.
Сведения по данному факту также внесены в ЕРДР Уголовного кодекса Украины.
Напомним, во Львове маршрутка врезалась в дерево, в результате чего пострадали пять человек.