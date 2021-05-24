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24 мая 2021, 11:12 367

В Одесской области в ДТП погиб 13-летний водитель мопеда, его семилетний пассажир - в реанимации

24 мая 2021, 11:12 367
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Фото: Нацполиция
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В городе Березовка Одесской области в результате столкновения на перекрестке мопеда и легкового автомобиля Volkswagen Passat погиб 13-летний парень - водитель мопеда, а его 7-летний пассажир попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции области.

От полученных травм водитель мопеда скончался в больнице, а его пассажир - 7-летний парень находится в тяжелом состоянии в реанимации", - сообщили правоохранители.

32-летнего водителя автомобиля Volkswagen Passat проверили на содержание алкоголя в крови - результат медосмотра показал, что он был трезв.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 20 мая в Стрыйском районе на Львовщине на трассе в результате ДТП погибли 2 человека.

ДТП смерть медики дети Одесская область

 
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