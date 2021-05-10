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10 травня 2021, 14:36 2146

В Одесі перекрили порт через американське судно: причал патрулюють люди з автоматами

10 травня 2021, 14:36 2146
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Оглядовий майданчик уздовж причалу перекритий парканом 
Оглядовий майданчик уздовж причалу перекритий парканом 
Фото: PavlovskyNews
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В Одеському порту перекрили частину причалу через прибуття в місто фрегата берегової охорони США USCGC Hamilton. Корабель пришвартувався на 15 причалі Морвокзалу.

Як передає RegioNews, про це повідомляє PavlovskyNews.

За даними видання, під'їзди до судна заблоковані, а причал патрулюють автоматники. Оглядовий майданчик уздовж морвокзалу також закритий парканом. Ще з ранку всі охочі могли оглянути фрегат берегової охорони США.

Тільки що частина американських військових покинула борт судна і вишикувалася вздовж трапа. Мабуть, очікують появи впливових гостей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні заходу в порт Одеси американський теплохід Hamilton в 100 км від берега проводив навчання разом з флагманом української морської охорони - корветом BG50 "Григорій Куроп'ятников".

USCGC Hamilton - четвертий фрегат типу Legend, введений до складу берегової охорони в грудні 2014 року. Довжина 127 метрів, ширина 16, осадка 6,4 метра. Повна водотоннажність 4180 тонн. Швидкість понад 28 вузлів, екіпаж 111 осіб, включаючи 15 офіцерів.

Одеса порт море США патрулювання

 
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