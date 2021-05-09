Російські кораблі намагалися зірвати навчання українських та американських моряків

Інцидент зафіксували у Чорному морі поблизу Одеси, де флагман Морської охорони Держприкордонслужби зустрів корабель Берегової охорони США HAMILTON

Інцидент зафіксували у Чорному морі поблизу Одеси, де флагман Морської охорони Держприкордонслужби зустрів корабель Берегової охорони США HAMILTON

Фото: Держприкордонслужба України

На відстані понад 100 морських миль від Одеси флагман Морської охорони Держприкордонслужби і корабель Берегової охорони США HAMILTON проводили спільні навчання, їм перешкоджали кораблі ВМС Росії.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України, пише RegioNews.

За планом спільних навчань кораблі прикордонних відомств США та України відпрацьовували злагодженість дій у міжнародній тактичній групі. Американці та українці проведуть спільні маневри в морі, тренінги з обміну досвідом в оглядових та штурмових операціях, й ділову зустріч представників охоронців морських кордонів та забезпечення безпеки судноплавства двох держав.

8 травня кораблі прикордонних відомств США та України відпрацьовували злагодженість дій у міжнародній тактичній групі та елементи спільного маневрування із нарощуванням складності, в тому числі й з відбиттям повітряного нападу.

Дії партнерів пильно відстежували та супроводжували два прикордонних сторожових кораблі ФСБ РФ проєкту "Охотнік", трохи віддалено, але досить нав’язливо кружляв ще один корабель ЧФ РФ.

Кораблі країни-агресорки то оголошували вигадані координати закритих районів, вимагаючи залишити їх, то небезпечно маневрували і намагалися штучно звузити зону маневру для українського й американського кораблів. Не відповідали на виклики на зв’язок по каналах міжнародної морської безпеки. Зухвале порушення норм міжнародного морського права зафіксовано і задокументовано українськими прикордонниками.

Наразі корабель Морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" і корабель БО США HAMILTON залишаються в морі, продовжуючи спільні навчання.

Візит іноземного корабля до порту Одеса заплановано на 10 травня.

Нагадаємо, Збройні сили України провели масштабні військові навчання вздовж межі з тимчасово окупованою територією Криму на тлі стягування російських військ до кордонів України.