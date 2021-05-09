11:00  09 травня
В Україні додалося понад п`ять тисяч нових хворих на коронавірус
12:30  09 травня
В Україні за добу щепили майже п`ять тисяч людей
10:12  09 травня
Доба на Донбасі: зафіксовано дев`ять обстрілів
UA | RU
UA | RU
09 травня 2021, 11:32 183

Російські кораблі намагалися зірвати навчання українських та американських моряків

09 травня 2021, 11:32 183
Читайте также на русском языке
Інцидент зафіксували у Чорному морі поблизу Одеси, де флагман Морської охорони Держприкордонслужби зустрів корабель Берегової охорони США HAMILTON
Інцидент зафіксували у Чорному морі поблизу Одеси, де флагман Морської охорони Держприкордонслужби зустрів корабель Берегової охорони США HAMILTON
Фото: Держприкордонслужба України
Читайте также
на русском языке

На відстані понад 100 морських миль від Одеси флагман Морської охорони Держприкордонслужби і корабель Берегової охорони США HAMILTON проводили спільні навчання, їм перешкоджали кораблі ВМС Росії.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України, пише RegioNews.

За планом спільних навчань кораблі прикордонних відомств США та України відпрацьовували злагодженість дій у міжнародній тактичній групі. Американці та українці проведуть спільні маневри в морі, тренінги з обміну досвідом в оглядових та штурмових операціях, й ділову зустріч представників охоронців морських кордонів та забезпечення безпеки судноплавства двох держав.

8 травня кораблі прикордонних відомств США та України відпрацьовували злагодженість дій у міжнародній тактичній групі та елементи спільного маневрування із нарощуванням складності, в тому числі й з відбиттям повітряного нападу.

Дії партнерів пильно відстежували та супроводжували два прикордонних сторожових кораблі ФСБ РФ проєкту "Охотнік", трохи віддалено, але досить нав’язливо кружляв ще один корабель ЧФ РФ.

Кораблі країни-агресорки то оголошували вигадані координати закритих районів, вимагаючи залишити їх, то небезпечно маневрували і намагалися штучно звузити зону маневру для українського й американського кораблів. Не відповідали на виклики на зв’язок по каналах міжнародної морської безпеки. Зухвале порушення норм міжнародного морського права зафіксовано і задокументовано українськими прикордонниками.

Наразі корабель Морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" і корабель БО США HAMILTON залишаються в морі, продовжуючи спільні навчання.

Візит іноземного корабля до порту Одеса заплановано на 10 травня.

Нагадаємо, Збройні сили України провели масштабні військові навчання вздовж межі з тимчасово окупованою територією Криму на тлі стягування російських військ до кордонів України.

Україна РФ США Одеса Військово-морські сили учения

В Україні додалося понад п`ять тисяч нових хворих на коронавірус
09 травня 2021, 11:00
В Одесі урочисто перепоховали 15 захисників міста у Другій світовій війні
09 травня 2021, 10:52
В Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
09 травня 2021, 09:57
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Тігіпко 2.0. Навіщо Колесніков створює нову партію
Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував
Всі публікації »
Михайло Басараб
Юрій Чевордов
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua