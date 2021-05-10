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10 мая 2021, 14:36 1848

В Одессе перекрыли порт из-за американского судна: причал патрулируют люди с автоматами

10 мая 2021, 14:36 1848
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Обзорная площадка вдоль причала перекрыта забором 
Обзорная площадка вдоль причала перекрыта забором 
Фото: PavlovskyNews
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В Одесском порту перекрыли часть причала из-за прибытия в город фрегата береговой охраны США USCGC Hamilton. Корабль пришвартовался на 15 причале Морвокзала.

Как передает RegioNews, об этом сообщает PavlovskyNews.

По данным издания, подъезды к судну заблокированы, а причал патрулируют автоматчики. Обзорная площадка вдоль морвокзала также закрыта забором. Еще с утра все желающие могли осмотреть фрегат береговой охраны США Hamilton значительно ближе.

Только что часть американских военных покинула борт судна и выстроилась вдоль трапа. Видимо, ожидают появления влиятельных гостей", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне захода в порт Одессы американский теплоход Hamilton в 100 км от берега проводил учения вместе с флагманом украинской Морской охраны - корветом BG50 "Григорий Куропятников".

USCGC Hamilton - четвертый фрегат типа Legend, введенный в состав береговой охраны в декабре 2014 года. Длина 127 метров, ширина 16, осадка 6,4 метра. Полное водоизмещение 4180 тонн. Скорость свыше 28 узлов, экипаж 111 человек, включая 15 офицеров.

Одесса порт море США патрулирование

 
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