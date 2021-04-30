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30 квітня 2021, 10:43 304

Пожежа в санаторії Одеси: важкі опіки отримав чоловік з інвалідністю

30 квітня 2021, 10:43 304
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Причина пожежі - перевантаження електричного подовжувача
Причина пожежі - перевантаження електричного подовжувача
Фото: ДСНС
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В Одесі у 15-ти поверховому корпусі клінічного санаторію ім. Пирогова сталася пожежа. По прибуттю на місце подіїї рятувальники евакуйовані 9 осіб з другого поверху санаторію.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Так, 30 квітня о 00:53 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про задимлення у 15-ти поверховому корпусі клінічного санаторію ім. Пирогова за адресою: м. Одеса, вул. Лиманна, 170.

По прибуттю на місце виклику пожежно-рятувальних підрозділів встановлено загорання матрацу в кімнаті на другому поверсі на площі 2м2. Пожежа була ліквідована персоналом санаторію до прибуття рятувальників за допомогою 4-х вогнегасників ВП-5.

Під час пожежі отримав опіки верхніх кінцівок, тулуба та голови перебуваючий на лікуванні громадянин 1973 р.н. інвалід з обмеженими можливостями руху, якого у тяжкому стані бригадою швидкої медичної допомоги госпіталізовано до 10 міської кліничної лікарні", - повідомили рятувальники.

Від ДСНС залучались 14 одиниць техніки та 42 осіб особового складу.

Нагадаємо, у ніч на 29 квітня в центрі Одеси по вулиці Рішельєвській сталася пожежа в житловому будинку: мешканців евакуювали, постраждалих немає.

Одеса пожежа рятувальники інваліди ДСНС

 
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