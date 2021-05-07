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В центре Одессы "заминировали" дом: на газовой трубе обнаружили гранату
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07 мая 2021, 09:19 222

В центре Одессы "заминировали" дом: на газовой трубе обнаружили гранату

07 мая 2021, 09:19 222
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Граната могла взорваться, если бы из квартиры кто-то вышел, считают очевидцы событий
Граната могла взорваться, если бы из квартиры кто-то вышел, считают очевидцы событий
Фото: УСИ
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В одном из домов по улице Конной в Одессе жители обнаружили предмет, напоминающий боевую гранату - он был привязан к газовой трубе жилого дома.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Думская".

По словам очевидцев, взрывное устройство было обнаружено над квартирой молодой девушки. Жильцов дома эвакуировали. На месте работали спасатели и полиция.

Примотали к квартире девушки. Если бы она была дома и выходила, граната, видимо, взорвалась бы. Это напротив фасадного флигеля, внутри двора. Мы даже не можем предположить, кому такое предупреждение, или это не предупреждение, мы не знаем", - отметила очевидец событий.

В 00:04 взрывотехники вышли из дома и начали впускать людей вовнутрь. Во время следственных действий, жильцов впускали по одному, фотографировали и брали показания.

В то же время в полиции области сообщили об угрозе взрыва - информация поступила на электронный адрес полиции около 5 часов вечера 6 мая. С целью надлежащей проверки указанной информации на на место события были направлены следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи.

Ранее сообщалось, что в Одессе в 15-ти этажном корпусе клинического санатория им. Пирогова произошел пожар. По прибытию на место события спасатели эвакуированы 9 человек со второго этажа санатория.

газ Одесса полиция ГСЧС Граната

 
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