Стрілянина у селищі на Одещині: загинула людина, є поранений
З правопорушником проводяться невідкладні слідчі дії
З правопорушником проводяться невідкладні слідчі дії
Правоохоронці встановлюють обставини трагедії, що сталася на Одещині у селищі Лиманське, де внаслідок стрілянини загинула людина, а ще одну особу поранено.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію області.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. З правопорушником проводяться невідкладні слідчі дії.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини події та особи постраждалих встановлюються.
Раніше повідомлялось, що у Києві сутичка на дорозі закінчилася стріляниною.
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