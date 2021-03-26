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26 березня 2021, 17:57 314

У Києві сутичка на дорозі закінчилася стріляниною

26 березня 2021, 17:57 314
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На місці утворився значний затор
На місці утворився значний затор
Фото: dtp.kiev.ua
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У Києві в районі станції метро "Почайна" конфлікт на дорозі закінчився стріляниною.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на dtp.kiev.ua.

Як зазначається, на проспекті Бандери в ході конфлікту один з водіїв дістав ніж і побіг до іншого. Для самозахисту той зробив постріл вгору з пістолета. Тікаючи з місця інциденту був зачеплений, автомобіль Toyota.

Правоохоронці ввели план-Перехоплення. На місці продовжують працювати правоохоронці, утворився значний затор.

За даними Google Maps, через ДТП і проведення ремонтних робіт повністю заблокована вулиця Теліги, а також проспект Бандери - у бік лівого берега.

У поліції пізніше уточнили, що водії не поділили дорогу, пише "Сьогодні".

Встановлено, що водій Volkswagen вистрілив у бік водія Citroën. Після цього нервовий водій-стрілок зіткнувся з автомобілем Toyota і втік з місця ДТП. Щоб його зупинити і був введений план "Перехоплення". Нервового гонщика вже наздогнали.

Нагадаємо, у Луцьку зіткнулись вантажівка і маршрутка.

Україна стрілянина ДТП поліція правоохоронці

 
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