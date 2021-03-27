Стрельба в поселке на Одесчине: погиб человек, есть раненый
С правонарушителем проводятся неотложные следственные действия
С правонарушителем проводятся неотложные следственные действия
Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии, которая произошла в Одесской области в поселке Лиманское, где в результате стрельбы погиб человек, а еще одного человека ранили.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию области.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. С правонарушителем проводятся неотложные следственные действия.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия и личности пострадавших устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Киеве стычка на дороге закончилась стрельбой.
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