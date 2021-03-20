Власти Одессы рассказали, когда в городе введут ограничения "красной" зоны

Там говорят, что официальных распоряжений относительно "красной" зоны пока нет

Там говорят, что официальных распоряжений относительно "красной" зоны пока нет

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Министерство здравоохранения Украины внесло Одесскую область в "красную" зону карантина. Власти Одессы сказали, что будут ждать три дня для принятия решения о введение в городе жестких карантинных ограничений.

Об этом сообщила пресс-секретарь мэрии Наталья Мальцева, передает RegioNews со ссылкой на издание "Думская".

Издание пишет, что официальных распоряжений по поводу "красной" зоны пока нет.

"Для того, чтобы город и регион были в красной зоне, количество заболевших и уменьшение койкомест должно продержаться три дня. При этом, если завтра условно откроют 100 новых мест, то соответственно не попадем в "красную" зону", - сообщила Мальцева.

По ее словам, только после трех дней показателей комиссия будет рассматривать вопрос об ограничениях для "красной" зоны.

Напомним, 20 марта Одесса попала в "красную" зону карантина.

Накануне, 19 марта, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе будет действовать усиленный карантин. В городе запретили деятельность спортивных залов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают не больше одного посетителя на десять квадратных метров.