13:15  03 марта
Рада хочет отменить перевод часов
10:29  03 марта
Мэр Николаева Сенкевич прогнозирует отказникам от вакцинации лечение "за свой счет"
08:32  03 марта
Боевики один раз нарушили режим "тишины" на Донбассе
UA | RU
UA | RU
03 марта 2021, 14:49 6

В Одессе сделали прививки индийской вакциной руководству областного департамента здравоохранения

03 марта 2021, 14:49 6
Читайте також українською мовою
После вакцинации медики чувствуют себя хорошо
После вакцинации медики чувствуют себя хорошо
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 3 марта, прививку от COVID-19 получили работники департамента охраны здоровья Одесской государственной администрации. Первой вакцинировался директор департамента Наталья Одарий-Захарьева.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

Вместе с сотрудниками департамента вакцину получил и Дмитрий Самофалов - директор южного межрегионального Департамента НСЗУ.

После прививки все вакцинированы, как и требуется по инструкции, еще некоторое время находились под наблюдением медработников в комнате для отдыха КНП "Областной центр социально значимых болезней".

В рамках начала публичной кампании по вакцинации Департамент здравоохранения ОГА на собственном примере продемонстрировал, что вакцина AstraZeneca (CoviShield) - безопасная и качественная", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после прививки Наталья Одарий-Захарьева, как и ее подчиненные чувствуют себя хорошо.

Напомним, 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 из Индии. Объем первой партии AstraZeneca (Covishield) составит 500 тысяч доз.

коронавирус медики ОГА Одесская область вакцинация

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Настроен на компромисс: как мэр Житомира Сухомлин соединил несоединимое
"Президент знал обо мне все": глава Сумской ОГА Василий Хома о своем назначении
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram