В Одессе сделали прививки индийской вакциной руководству областного департамента здравоохранения
Сегодня, 3 марта, прививку от COVID-19 получили работники департамента охраны здоровья Одесской государственной администрации. Первой вакцинировался директор департамента Наталья Одарий-Захарьева.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает RegioNews.
Вместе с сотрудниками департамента вакцину получил и Дмитрий Самофалов - директор южного межрегионального Департамента НСЗУ.
После прививки все вакцинированы, как и требуется по инструкции, еще некоторое время находились под наблюдением медработников в комнате для отдыха КНП "Областной центр социально значимых болезней".
В рамках начала публичной кампании по вакцинации Департамент здравоохранения ОГА на собственном примере продемонстрировал, что вакцина AstraZeneca (CoviShield) - безопасная и качественная", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после прививки Наталья Одарий-Захарьева, как и ее подчиненные чувствуют себя хорошо.
Напомним, 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 из Индии. Объем первой партии AstraZeneca (Covishield) составит 500 тысяч доз.