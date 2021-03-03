В Одессе сделали прививки индийской вакциной руководству областного департамента здравоохранения

После вакцинации медики чувствуют себя хорошо

После вакцинации медики чувствуют себя хорошо

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

Вместе с сотрудниками департамента вакцину получил и Дмитрий Самофалов - директор южного межрегионального Департамента НСЗУ.

После прививки все вакцинированы, как и требуется по инструкции, еще некоторое время находились под наблюдением медработников в комнате для отдыха КНП "Областной центр социально значимых болезней".

В рамках начала публичной кампании по вакцинации Департамент здравоохранения ОГА на собственном примере продемонстрировал, что вакцина AstraZeneca (CoviShield) - безопасная и качественная", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после прививки Наталья Одарий-Захарьева, как и ее подчиненные чувствуют себя хорошо.

Напомним, 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 из Индии. Объем первой партии AstraZeneca (Covishield) составит 500 тысяч доз.