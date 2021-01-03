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03 січня 2021, 17:46 508

На Одещині водій насмерть збив велосипедиста і намагався втекти з трупом

03 січня 2021, 17:46 508
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Тіло загиблого він поклав у багажник
Тіло загиблого він поклав у багажник
Фото: Нацполіція
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В Одеській області в селищі Велика Михайлівка сталася смертельна ДТП під колесами автомобіля опинився 33-річний велосипедист, який загинув на місці події.

Як передає RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції області.

30-річний водій іномарки, не будучи уважним за кермом і не обравши безпечної швидкості руху, скоїв зіткнення з велосипедом, який рухався у попутному напрямку. Внаслідок ДТП постраждалий загинув, а кермувальник автомобіля, аби приховати злочин, поклав загиблого у багажник і намагався з місця події втекти. Проте за півтора кілометри потрапив у ДТП, наїхавши на перешкоду", - розповіли в поліції.

За даним фактом порушено кримінальне виробництво за ч. 2 ст. 286, а водій затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Після затримання підозрюваного доставили до медичного закладу для проходження огляду на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння. Тривають слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що в ДТП на Київщині постраждали п'ять осіб.

ДТП Одеська область жертва події поліція дороги
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