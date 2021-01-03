14:16  03 января
Заболеваемость COVID-19 в Украине превышает норму в 7 раз
13:19  03 января
В центре Черновцов произошел взрыв: пострадавший в реанимации
18:32  03 января
В ООС зафиксировали семь нарушений за сутки со стороны боевиков
UA | RU
UA | RU
03 января 2021, 17:46 499

На Одесчине водитель насмерть сбил велосипедиста и пытался сбежать с трупом

03 января 2021, 17:46 499
Читайте також українською мовою
Тело погибшего он положил в багажник
Тело погибшего он положил в багажник
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Одесской области в поселке Большая Михайловка произошло смертельное ДТП - под колесами автомобиля оказался 33-летний велосипедист, который погиб на месте происшествия.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции области.

30-летний водитель иномарки, не будучи внимательным за рулем и не выбрав безопасную скорость движения, совершил столкновение с велосипедом, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП пострадавший погиб, а водитель автомобиля, чтобы скрыть преступление, положил погибшего в багажник и пытался с места происшествия скрыться. Однако в полутора километрах попал в ДТП, наехав на препятствие", - рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286, а водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

После задержания подозреваемого доставили в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что в ДТП на Киевщине пострадали пять человек.

ДТП Одесская область жертва происшествия полиция дороги
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Капкан для президента. Почему отстранение Тупицкого сделает из Зеленского диктатора или посмешище
Казус Сергийчука. Почему главу Черкасской области отправили в отставку
Все публикации »
Сергей Гайдай
Валентин Ким
Виктория Сюмар
Все блоги »