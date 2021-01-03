На Одесчине водитель насмерть сбил велосипедиста и пытался сбежать с трупом

Тело погибшего он положил в багажник

Тело погибшего он положил в багажник

Фото: Нацполиция

В Одесской области в поселке Большая Михайловка произошло смертельное ДТП - под колесами автомобиля оказался 33-летний велосипедист, который погиб на месте происшествия.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции области.

30-летний водитель иномарки, не будучи внимательным за рулем и не выбрав безопасную скорость движения, совершил столкновение с велосипедом, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП пострадавший погиб, а водитель автомобиля, чтобы скрыть преступление, положил погибшего в багажник и пытался с места происшествия скрыться. Однако в полутора километрах попал в ДТП, наехав на препятствие", - рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286, а водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

После задержания подозреваемого доставили в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что в ДТП на Киевщине пострадали пять человек.