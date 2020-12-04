Представители трех партий заблокировали трибуну Одесского облсовета

Трибуну блокируют представители ОПЗЖ, Партии Шария и "За майбутне"

Трибуну блокируют представители ОПЗЖ, Партии Шария и "За майбутне"

Фото: Думская

Сегодня, 4 декабря, первая сессия Одесского областного совета VIII созыва, которая должна начать работу в 11:00, затягивается из-за блокирования трибуны и стола президиума представителями трех партий.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Думская".

Несколько десятков депутатов от партий ОПЗЖ, Шария и "За майбутне" стремительным броском заняли трибуну и не дают собранию приступить к работе", - говорится в сообщении.

Свои действия они объяснили тем, что теризбирком затягивает регистрацию восьми депутатов от партии "За майбутне" и одного из ОПЗЖ.

Мы будем тут стоять до тех пор, пока депутатов не зарегистрируют. День, два, три, до победы", - заявили протестующие.

Отмечается, что это не позволяет указанным трем партиям сформировать большинство.

Кроме того, вместе с областными депутатами трибуну блокируют их однопартийцы из горсовета.

Известно, что сегодня на сессии должны были выбрать главу областного совета.

В свою очередь, представители партии "Слуга народа" призывают не блокировать трибуну и не срывать первую сессию.

Напомним, 3 декабря в Черноморске депутаты бойкотировали сессию городского совета.