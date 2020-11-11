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11 листопада 2020, 12:31 8

В Одесі викрили посадовців Державної виконавчої служби в отриманні хабаря

11 листопада 2020, 12:31 8
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Їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років
Їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років
Фото: Нацполіція
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В Одеській області правоохоронці викрили держслужбовців під час одержання неправомірної вигоди. За тисячу доларів начальник одного з місцевих відділів ДВС та державний виконавець мали зняти накладений на автомобіль арешт.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба поліція.

Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Наразі фігуранти затримані в порядку ст. 208 КПК, вирішується питання про оголошення їм підозри. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 10 листопада на хабарі був затриманий новообраний голова ОТГ на Закарпатті.

Одеса хабар чиновники арешт поліція
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